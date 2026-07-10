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Трамп: США четко донесли до Ирана, что режим прекращения огня окончен - РИА Новости, 10.07.2026
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17:36 10.07.2026 (обновлено: 17:41 10.07.2026)
Трамп: США четко донесли до Ирана, что режим прекращения огня окончен

Трамп: США донесли до Ирана, что режим прекращения огня больше не имеет силы

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в недвусмысленной форме известил Тегеран об окончании режима прекращения огня.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в недвусмысленной форме известил Тегеран об окончании режима прекращения огня на фоне нового витка эскалации в регионе.
"Соединенные Штаты в недвусмысленной форме заявили им (Ирану - ред.), что режим прекращения огня окончен!" – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Трамп утверждает, что Иран попросил США продолжить мирные переговоры
Вчера, 17:35
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
У США есть много способов победить в конфликте с Ираном, утверждает Трамп
9 июля, 09:38
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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