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Трамп утверждает, что Иран попросил США продолжить мирные переговоры - РИА Новости, 10.07.2026
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17:35 10.07.2026 (обновлено: 17:39 10.07.2026)
Трамп утверждает, что Иран попросил США продолжить мирные переговоры

Трамп: Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой продолжить мирные переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.
"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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