Трамп утверждает, что Иран попросил США продолжить мирные переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к Соединенным Штатам с просьбой продолжить мирные переговоры, на что Вашингтон ответил согласием.
"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.