"Объясняю доступно. Дональд Трамп сказал: "Мы умеем ракеты делать, хотите — и вас научим". Это не сделка. Не передача. Это болтовня. Украину в очередной раз красиво пробросили. А все ее сторонники почему-то так этому обрадовались. Цирк, да и только", — поддержал другой.



"Просто вслушайтесь в слова Дональда Трампа! Он сказал: "Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Так что вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем". Он явно сыт по горло постоянными требованиями президента Зеленского. Полагаю, все происходящее попросту бесит Дональда Трампа. Это никакое не согласие на передачу технологий, это равнодушное: "Парень, я готов тебе все на свете пообещать, только отстань и не ной. Надо лицензию? Хорошо, хорошо, будет тебе лицензия, вот только согласятся ли компании-производители, я не знаю", — поделился мнением пользователь.



"Сомневаюсь, что Украина придет в восторг от этого решения. Вашингтон фактически отказался от любой поддержки в будущем. Мы вам технологии передадим, а дальше сами-сами. Дональду Трампу плевать на Киев, он обеспокоен собственными проблемами — а из-за войны с Ираном американские арсеналы практически иссякли. Теперь он умоет руки, а Украина потратит годы на производство "Пэтриотов". Если вообще осилит это сделать, а то препятствий на этом тернистом пути хватает", — заключили читатели.



В среду президент США встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.



Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.