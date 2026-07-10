Так, издание цитирует Дженнифер Кавану, директора отдела военного анализа в организации Defense Priorities. Она предупреждает, что предоставление Украине лицензии на производство ракет может раскрыть конфиденциальную информацию о системах Patriot, увеличивая риск попадания стратегических технологий в руки конкурирующих стран.

Кроме того, AntiDiplomatico указывает, что если заводы и будут построены, то они станут важной целью для ударов.

Таким образом, предложение Трампа рискует остаться не конкретным решением военных проблем Украины, а политическим заявлением с ограниченными преимуществами и потенциально высокими стратегическими издержками, отмечается в материале.



В среду президент США встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.



Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.