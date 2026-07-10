"Новые риски". Внезапное заявление Трампа об Украине поразило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о лицензии на производство Patriot на Украине создает новые проблемы для США, пишет издание AntiDiplomatico.
- Такое решение может раскрыть конфиденциальную информацию о системах Patriot и увеличить риск попадания стратегических технологий в руки конкурирующих стран, отметила Дженнифер Кавана.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о лицензии на производство Patriot на Украине создает новые проблемы для США, пишет издание AntiDiplomatico.
"Это заявление встретило сильный скептицизм со стороны многих американских аналитиков, которые считают, что эта мера окажет минимальное влияние на текущий конфликт и вместе с этим может создать новые риски для национальной безопасности США", — говорится в публикации.
"Это заявление встретило сильный скептицизм со стороны многих американских аналитиков, которые считают, что эта мера окажет минимальное влияние на текущий конфликт и вместе с этим может создать новые риски для национальной безопасности США", — говорится в публикации.
Так, издание цитирует Дженнифер Кавану, директора отдела военного анализа в организации Defense Priorities. Она предупреждает, что предоставление Украине лицензии на производство ракет может раскрыть конфиденциальную информацию о системах Patriot, увеличивая риск попадания стратегических технологий в руки конкурирующих стран.
Кроме того, AntiDiplomatico указывает, что если заводы и будут построены, то они станут важной целью для ударов.
Таким образом, предложение Трампа рискует остаться не конкретным решением военных проблем Украины, а политическим заявлением с ограниченными преимуществами и потенциально высокими стратегическими издержками, отмечается в материале.
В среду президент США встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
В среду президент США встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем Patriot.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.