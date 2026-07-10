Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп уволил членов федеральной комиссии по содействию выборам.

В комиссии на момент увольнений состояло трое человек: единственный республиканец подал в отставку, а двоим демократам сообщили об увольнении электронным письмом.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс уволил членов федеральной комиссии по содействию выборам, сообщило агентство Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс уволил членов федеральной комиссии по содействию выборам, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"В четверг президент США Дональд Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам, независимой федеральной комиссии, которая помогает должностным лицам, отвечающим за организацию выборов по всей стране", - пишет Рейтер.

Комиссия состоит из четырех человек, однако по состоянию на четверг в ней состояло лишь трое, так как один из участников покинул ее ранее в этом году.

"Единственный республиканец подал в отставку, а двоим демократам сообщили об увольнении электронным письмом", - уточняет Рейтер.

Поскольку за проведение выборов в США отвечают власти штатов, созданная в 2002 году комиссия выполняет лишь вспомогательные функции, в число которых входит сертификация систем голосования.