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Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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04:45 10.07.2026
Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам, пишут СМИ

Reuters: Трамп перед выборами уволил членов комиссии по содействию голосованию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп уволил членов федеральной комиссии по содействию выборам.
  • В комиссии на момент увольнений состояло трое человек: единственный республиканец подал в отставку, а двоим демократам сообщили об увольнении электронным письмом.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в конгресс уволил членов федеральной комиссии по содействию выборам, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"В четверг президент США Дональд Трамп уволил членов комиссии по содействию выборам, независимой федеральной комиссии, которая помогает должностным лицам, отвечающим за организацию выборов по всей стране", - пишет Рейтер.
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Комиссия состоит из четырех человек, однако по состоянию на четверг в ней состояло лишь трое, так как один из участников покинул ее ранее в этом году.
"Единственный республиканец подал в отставку, а двоим демократам сообщили об увольнении электронным письмом", - уточняет Рейтер.
Поскольку за проведение выборов в США отвечают власти штатов, созданная в 2002 году комиссия выполняет лишь вспомогательные функции, в число которых входит сертификация систем голосования.
В 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей, уступив демократам. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
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