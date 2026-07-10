ФСБ выявляет причастных к подготовке атаки Киева на военный аэродром

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что продолжает выявлять причастных к подготовке сорванной атаки Киева на военный аэродром "Ростов-Центральный".

"Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются", - говорится в сообщении.