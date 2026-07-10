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ФСБ выявляет причастных к подготовке атаки Киева на военный аэродром - РИА Новости, 10.07.2026
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08:50 10.07.2026
ФСБ выявляет причастных к подготовке атаки Киева на военный аэродром

ФСБ выявляет причастных к подготовке теракта на аэродроме "Ростов-Центральный".

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России выявляет причастных к подготовке сорванной атаки Киева на военный аэродром "Ростов-Центральный".
  • По данным ФСБ, военная разведка Украины планировала крупномасштабный теракт с использованием 13 FPV-дронов с ИИ для разрушения инфраструктуры аэродрома, уничтожения личного состава и подрыва самолетов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что продолжает выявлять причастных к подготовке сорванной атаки Киева на военный аэродром "Ростов-Центральный".
"Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". По данным ФСБ, целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов.
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