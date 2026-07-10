ФСБ выявляет причастных к подготовке атаки Киева на военный аэродром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России выявляет причастных к подготовке сорванной атаки Киева на военный аэродром "Ростов-Центральный".
- По данным ФСБ, военная разведка Украины планировала крупномасштабный теракт с использованием 13 FPV-дронов с ИИ для разрушения инфраструктуры аэродрома, уничтожения личного состава и подрыва самолетов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что продолжает выявлять причастных к подготовке сорванной атаки Киева на военный аэродром "Ростов-Центральный".
"Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорван задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". По данным ФСБ, целью атаки с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов.