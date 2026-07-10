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Зеленский дал добро на взрыв в Монако, считает украинский экс-дипломат - РИА Новости, 10.07.2026
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09:29 10.07.2026
Зеленский дал добро на взрыв в Монако, считает украинский экс-дипломат

Телиженко: Зеленский дал добро на совершение взрыва в Монако

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
  • Бывший украинский дипломат Андрей Телиженко заявил, что, по его информации, Владимир Зеленский дал «зеленый свет» на совершение взрыва.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский дал "зеленый свет" на совершение взрыва в Монако, ставшим, предположительно, причиной покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, считает бывший украинский дипломат Андрей Телиженко.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Европейский выбор Киева: "райский сад" в ожидании политических убийств
9 июля, 08:00
"Я могу сказать вам, исходя из имеющейся у меня информации, что я разговаривал с Киевом и тамошними инсайдерами, что ситуация гораздо более сложная и простая одновременно. Приказы были отданы администрацией режима Зеленского… и Зеленский, по сути, дал "зеленый свет" на то, чтобы это произошло", - сказал Телиженко в интервью RT, ссылаясь на источники в Киеве.
Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. В четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что Реут арестован на два месяца. Позднее стало известно из трансляции из зала киевского суда, что Жикович также был отправлен под стражу.
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил не он
9 июля, 15:27
 
В миреМонакоКиевУкраинаВадим ЕрмолаевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
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