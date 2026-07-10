Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу мужчину, которого проверяют на причастность к убийству трех человек в доме в Таганроге, сообщило региональное СУСК России.

Следователи расследуют уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).