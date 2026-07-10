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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге - РИА Новости, 10.07.2026
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23:22 10.07.2026
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве трех человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге в частном доме на улице 1-я Котельная были обнаружены тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями.
  • Подозреваемый в причастности к убийству заключен под стражу, его роль в совершении преступлений устанавливается.
  • Следователи расследуют уголовное дело по нескольким статьям, включая убийство двух и более лиц, покушение на убийство, поджог и незаконное ношение огнестрельного оружия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу мужчину, которого проверяют на причастность к убийству трех человек в доме в Таганроге, сообщило региональное СУСК России.
В ведомстве уточнили, что в четверг в частном доме на улице 1-я Котельная были обнаружены тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями. В ходе следствия был установлен 69-летний подозреваемый, позже его тело нашли в лесополосе Неклиновского района. В доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших, которых злоумышленник не обнаружил и поджег здание.
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"По ходатайству следователя судом в отношении 44-летнего подозреваемого в причастности к совершению особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его роль в совершении преступлений устанавливается", - говорится в сообщении областного СУСК России в Telegram-канале.
Следователи расследуют уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступлений.
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