Для тушения возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганрог прибыл пожарный поезд для ликвидации возгорания в порту.
- По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, быстро потушить пожар не получится.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Для ликвидации возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб", — написал он в Telegram-канале.
О пожаре в порту сообщили утром. Предварительно, пострадавших нет. В городе ввели локальный режим ЧС. Жителей домов, расположенных рядом с объектом, разместили в ПВР. Сейчас там находятся 44 человека.
По словам Слюсаря, быстро ликвидировать возгорание не получится. Губернатор попросил с пониманием отнестись к решению об эвакуации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18