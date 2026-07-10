Для тушения возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд

"На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб", — написал он в Telegram-канале .

О пожаре в порту сообщили утром. Предварительно, пострадавших нет. В городе ввели локальный режим ЧС. Жителей домов, расположенных рядом с объектом, разместили в ПВР. Сейчас там находятся 44 человека.