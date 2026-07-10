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Для тушения возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 10.07.2026
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13:36 10.07.2026 (обновлено: 15:10 10.07.2026)
Для тушения возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд

Для тушения порта Таганрога после атаки дронов прибыл пожарный поезд

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганрог прибыл пожарный поезд для ликвидации возгорания в порту.
  • По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, быстро потушить пожар не получится.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Для ликвидации возгорания в порту Таганрога привлекли пожарный поезд, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб", — написал он в Telegram-канале.

О пожаре в порту сообщили утром. Предварительно, пострадавших нет. В городе ввели локальный режим ЧС. Жителей домов, расположенных рядом с объектом, разместили в ПВР. Сейчас там находятся 44 человека.
По словам Слюсаря, быстро ликвидировать возгорание не получится. Губернатор попросил с пониманием отнестись к решению об эвакуации.
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