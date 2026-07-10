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В Таганроге после атаки БПЛА ввели локально режим ЧС - РИА Новости, 10.07.2026
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10:45 10.07.2026 (обновлено: 11:05 10.07.2026)
В Таганроге после атаки БПЛА ввели локально режим ЧС

Режим ЧС ввели локально в Таганроге после атаки БПЛА, жителей эвакуировали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге локально введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА ВСУ.
  • Эвакуированы жители домов, попавших в зону ЧС, 44 человека, включая семерых детей, находятся в пункте временного размещения.
  • В результате атаки произошло возгорание на территории морского порта, его тушат, пострадавших предварительно нет.
ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен локально в Таганроге после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"В Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС. Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС", - написал он в своем канале в "Максе".

По его словам, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей. Людям оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий - Азовский район, Азов, Таганрог. Главная задача - локализовать возгорания и не допустить распространения огня, добавил Слюсарь.
В Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории морского порта, его тушат, сообщал губернатор утром. Предварительно, пострадавших нет.
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