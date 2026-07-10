ВСУ потеряли свыше 410 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли более 410 военных, 18 станций РЭБ и 75 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 410 военных, 18 станций РЭБ и 75 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, 75 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
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