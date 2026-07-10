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ВСУ за неделю потеряли более 1310 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 10.07.2026
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12:26 10.07.2026 (обновлено: 14:10 10.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1310 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1310 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики.
  • ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий «Южной» группировки.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне действий освободившей Константиновку "Южной" группировки более 1310 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке.
По данным Минобороны России, всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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