ВСУ за неделю потеряли более 1310 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий «Южной» группировки.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне действий освободившей Константиновку "Южной" группировки более 1310 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

"На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики . Также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке.

По данным Минобороны России, всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.