ВСУ за неделю потеряли более 1490 боевиков в зоне действий "Запада"

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 106 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 июля.