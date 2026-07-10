ВСУ за неделю потеряли более 1490 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» за минувшую неделю уничтожила более 1490 украинских военнослужащих.
- Потери противника также составили 23 боевые бронированные машины, 106 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня и пять станций радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за минувшую неделю уничтожила более 1490 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 106 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 июля.