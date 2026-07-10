Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли свыше 1380 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1380 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.
Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
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