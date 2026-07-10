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ВСУ потеряли свыше 1380 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 10.07.2026
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12:24 10.07.2026 (обновлено: 13:16 10.07.2026)
ВСУ потеряли свыше 1380 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли в зоне действий "Севера" свыше 1380 боевиков и 80 машин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли свыше 1380 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
  • Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1380 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.
Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
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