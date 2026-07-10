ВС России ударили авиабомбами по насыпной переправе ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ ВКС России нанесли поражение авиабомбами ФАБ-500 по насыпной переправе ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР.

Также авиаударом поражен пункт временной дислокации личного состава 159 отдельной механизированной бригады ВСУ в Захаровке в Харьковской области.

В лесополосе в районе населенного пункта Рубленое в Харьковской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВКС России нанесли поражение авиабомбами ФАБ-500 по насыпной переправе ВСУ, пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА, сообщили в Минобороны России.

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"Так, накануне, пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.

Также четырьмя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159 отдельной механизированной бригады ВСУ в н.п. Захаровка Харьковской области", - говорится в сообщении к видео.

Помимо этого, в военном ведомстве добавили, что в лесополосе в районе населенного пункта Рубленое Харьковской области авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА ВСУ.