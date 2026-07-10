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Свечу, поднятую со дна Балтийского моря, зажгли в Бейруте спустя 160 лет - РИА Новости, 10.07.2026
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19:30 10.07.2026
Свечу, поднятую со дна Балтийского моря, зажгли в Бейруте спустя 160 лет

Свечу с русского фрегата "Олег" зажгли в Бейруте спустя 160 лет

© Фото : Russian Embassy in Lebanon/TelegramВосковую свечу, поднятую со дна Балтийского моря с затонувшего фрегата "Олег" Российского императорского флота, зажгли в Бейруте
Восковую свечу, поднятую со дна Балтийского моря с затонувшего фрегата Олег Российского императорского флота, зажгли в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Russian Embassy in Lebanon/Telegram
Восковую свечу, поднятую со дна Балтийского моря с затонувшего фрегата "Олег" Российского императорского флота, зажгли в Бейруте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восковую свечу, поднятую со дна Балтийского моря с затонувшего фрегата "Олег" Российского императорского флота, зажгли в Бейруте у могилы офицера корабля.
  • Панихида по русским морякам Средиземноморской эскадры прошла на территории Англо-американского кладбища в Бейруте в преддверии Дня Военно-морского флота России.
БЕЙРУТ, 10 июл — РИА Новости. Восковую свечу, поднятую со дна Балтийского моря с затонувшего фрегата "Олег" Российского императорского флота, зажгли в Бейруте у могилы офицера корабля в память о русских моряках Средиземноморской эскадры, передает корреспондент РИА Новости.
"Эта свеча была поднята со дна Балтийского моря во время одной из экспедиций Русского географического общества к затонувшему фрегату "Олег". Она более полутора веков пролежала на дне моря и была обнаружена в походной церкви корабля. Сегодня, впервые за более чем 160 лет, ее свет озарил могилу офицера этого фрегата — мичмана барона Готгарда Бистрома", — рассказал РИА Новости помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.
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Панихида по русским морякам Средиземноморской эскадры Российского императорского флота прошла на территории Англо-американского кладбища в Бейруте в преддверии Дня Военно-морского флота России. Богослужение возглавил настоятель подворья Русской православной церкви в Ливане архимандрит Филипп.
По словам Захаренкова, особое значение церемонии придало то, что в Бейруте спустя более чем 160 лет было обнаружено место упокоения мичмана барона Готгарда Бистрома — офицера фрегата "Олег", умершего во время пребывания русской эскадры в Ливане.
Захоронение было найдено дипломатами посольства России и сотрудниками аппарата военного атташе.
Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате Олег в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году на одном из кладбищ Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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Собеседник агентства отметил, что это открытие позволило вернуть из забвения имя русского морского офицера и восстановить память о других моряках Средиземноморской эскадры. В память обо всех русских моряках, чьи судьбы были связаны с Ливаном, на кладбище осенью прошлого года установлен кенотаф.
В середине XIX века Средиземноморская эскадра Российского императорского флота участвовала в международной миротворческой миссии у берегов Сирии и Ливана в период межконфессиональных столкновений между друзами и христианами.
Флагманом эскадры был парусно-винтовой фрегат "Олег", который сегодня находится на дне Балтийского моря и сохраняется как уникальный памятник отечественной военно-морской истории. Его исследования на протяжении многих лет проводят экспедиции Русского географического общества.
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В миреЛиванБалтийское мореБейрутРусское географическое обществоРусская православная церковь
 
 
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