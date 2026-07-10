КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Прикубанский районный суд арестовал водителя, совершившего наезд на группу людей в Краснодаре, один из которых погиб, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Дело в отношении 26-летнего ранее судимого жителя Белореченского района расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.