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Суд арестовал водителя, совершившего наезд на группу людей в Краснодаре - РИА Новости, 10.07.2026
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16:36 10.07.2026
Суд арестовал водителя, совершившего наезд на группу людей в Краснодаре

Суд арестовал водителя, направившего фургон на людей в Краснодаре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прикубанский районный суд арестовал водителя, совершившего наезд на группу людей в Краснодаре.
  • Один человек погиб, остальные сумели отбежать и им оказали помощь.
  • Обвиняемый заключен под стражу до 8 августа включительно.
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Прикубанский районный суд арестовал водителя, совершившего наезд на группу людей в Краснодаре, один из которых погиб, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как сообщало региональное управление СК РФ, в ночь на 8 июля подозреваемый, управляя грузовым фургоном, прибыл к дому на улице Генерала Трошева в Краснодаре, где встретил 28-летнего жителя Ростовской области, с которым ранее у него произошел конфликт. С целью убийства мужчины и других лиц, находившихся рядом, он увеличил скорость и наехал на них. Его оппонент скончался на месте, остальные сумели отбежать, им потом оказали помощь.
"Рассмотрев представленные материалы, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – один месяц 28 суток, т.е. до 8 августа включительно", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Дело в отношении 26-летнего ранее судимого жителя Белореченского района расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
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