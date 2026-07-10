Суд вынес приговор нацгвардейцу Украины за обстрелы мирных жителей в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд приговорил Владимира Лямина, военнослужащего нацгвардии Украины, к 21 году лишения свободы.
- Лямин признан виновным в обстрелах гражданской инфраструктуры и покушении на убийство мирного жителя в селе Широкое в 2015 году.
- Наказание будет отбываться в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 21 году лишения свободы военного нацгвардии Украины за покушение на убийство мирного жителя и обстрелы гражданской инфраструктуры в ДНР в 2015 году, сообщили в СК РФ.
Следствием и судом установлено, что с апреля по июнь 2015 года Владимир Лямин с сослуживцами в селе Широкое, выполняя преступные приказы, обстреливал из пушки и снарядами с высокими поражающими свойствами мирных жителей, дома, инфраструктуры. В результате обстрела был ранен один мирный житель, а также повреждены жилые и хозяйственные постройки.
"Приговором суда Лямину назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".