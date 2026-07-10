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Суд вынес приговор нацгвардейцу Украины за обстрелы мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 10.07.2026
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15:22 10.07.2026
Суд вынес приговор нацгвардейцу Украины за обстрелы мирных жителей в ДНР

Суд дал 21 год колонии нацгвардейцу Украины за обстрелы мирных жителей в ДНР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приговорил Владимира Лямина, военнослужащего нацгвардии Украины, к 21 году лишения свободы.
  • Лямин признан виновным в обстрелах гражданской инфраструктуры и покушении на убийство мирного жителя в селе Широкое в 2015 году.
  • Наказание будет отбываться в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 21 году лишения свободы военного нацгвардии Украины за покушение на убийство мирного жителя и обстрелы гражданской инфраструктуры в ДНР в 2015 году, сообщили в СК РФ.
Следствием и судом установлено, что с апреля по июнь 2015 года Владимир Лямин с сослуживцами в селе Широкое, выполняя преступные приказы, обстреливал из пушки и снарядами с высокими поражающими свойствами мирных жителей, дома, инфраструктуры. В результате обстрела был ранен один мирный житель, а также повреждены жилые и хозяйственные постройки.
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"Приговором суда Лямину назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
По данным СК РФ, Лямин признан виновным в жестоком обращение с гражданским населением и покушением на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
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