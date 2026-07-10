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Суд по иску Т-Банка аннулировал в России бренд "Т-Мобайл" - РИА Новости, 10.07.2026
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15:13 10.07.2026
Суд по иску Т-Банка аннулировал в России бренд "Т-Мобайл"

Суд по иску Т-Банка аннулировал в РФ бренд "Т-Мобайл" немецкой Deutsche Telekom

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану в России международного товарного знака «Т-Мобайл», принадлежащего Deutsche Telekom, из-за его неиспользования.
  • Суд отказал в прекращении правовой охраны другого международного товарного знака ответчика — T-Mobile.
  • Иск был подан Т-Банком в июле 2025 года с требованием отменить регистрацию брендов для некоторых классов услуг и товаров.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по иску Т-Банка прекратил правовую охрану в России международного товарного знака "Т-Мобайл", принадлежащего немецкому оператору Deutsche Telekom, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Бренд аннулирован вследствие неиспользования правообладателем. Вместе с тем суд отказал истцу в прекращении правовой охраны другого международного товарного знака ответчика - T-Mobile.
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Иск был подан в июле 2025 года. По мнению истца, Deutsche Telekom эти знаки в РФ не использует. Т-Банк просил отменить регистрацию брендов для трех классов услуг, включающих, например, разработку программного обеспечения, финансовые услуги, управление недвижимостью, рекламу, и четырех классов товаров, включающих драгоценные металлы, ювелирные изделия, изделия из кожи, сундуки, одежду, обувь, головные уборы и другое.
В то же время притязания истца не распространялись на такие товары, как научные приборы и инструменты, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных, игры и игрушки, пиво, безалкогольные напитки, и такие услуги, как телекоммуникации.
Международные товарные знаки T-Mobile и "Т-Мобайл" были зарегистрированы концерном Deutsche Telekom в 2005 и 2006 годах.
Deutsche Telekom – немецкий телекомуникационный холдинг со штаб-квартирой в Бонне. Международное аналитическое агентство Brand Finance в своем докладе в феврале 2024 года назвало бренд Deutsche Telekom, стоимость которого составила 73,3 миллиарда долларов, самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.
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