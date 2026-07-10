В ДНР будут заочно судить наемника из Ирландии, воевавшего на стороне ВСУ

По версии следствия, в июне 2023 года О'Донован прибыл на Украину, где вступил в состав формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ. На тренировочных базах он прошел военную подготовку для участия в конфликте, был обеспечен личным оружием и необходимым снаряжением. До весны 2025 года О'Донован в качестве наемника принимал участие в боях против российских военнослужащих, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура. За это время наемник получил более двух миллионов рублей вознаграждения.