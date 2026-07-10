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В ДНР будут заочно судить наемника из Ирландии, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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12:19 10.07.2026
В ДНР будут заочно судить наемника из Ирландии, воевавшего на стороне ВСУ

Наемника из Ирландии, воевавшего на стороне Киева, будут заочно судить в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего гражданина Ирландии Тирнана О'Донована, который воевал на стороне Киева.
  • О'Донован заочно обвиняется по статье о участии наемника в вооруженном конфликте и объявлен в международный розыск.
  • По версии следствия, О'Донован с июня 2023 года до весны 2025 года принимал участие в боях против российских военнослужащих в составе формирования иностранных наемников «Избранная рота» (Chosen Company).
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наемник из Ирландии Тирнан О'Донован, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики Ирландия Тирнана О'Донована. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что О'Донован объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
По версии следствия, в июне 2023 года О'Донован прибыл на Украину, где вступил в состав формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ. На тренировочных базах он прошел военную подготовку для участия в конфликте, был обеспечен личным оружием и необходимым снаряжением. До весны 2025 года О'Донован в качестве наемника принимал участие в боях против российских военнослужащих, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура. За это время наемник получил более двух миллионов рублей вознаграждения.
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