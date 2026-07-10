Суд дал год колонии инженеру, из-за которого в Брянске ослеп школьник

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный инженер предприятия «БрянскКомунЭнерго» отправлен на год в колонию-поселение за халатность.

Он допустил небезопасное расположение элементов теплотрассы на территории гимназии, на которые упал 11-летний ученик и потерял зрение на правый глаз.

Суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей в пользу потерпевшего ребенка.

БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Суд отправил на год в колонию-поселение бывшего главного инженера предприятия "БрянскКомунЭнерго", он допустил небезопасное расположение на территории гимназии элементов теплотрассы, на которые упал 11-летний ученик и ослеп на правый глаз, сообщают СУСК РФ по Брянской области и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело бывшего инженера и заместителя генерального директора теплоснабжающего предприятия "Брянсккомунэнерго", которого обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Летом 2018 года главный инженер… дал незаконное указание работникам… предприятия о замене участка теплотрассы на территории образовательного учреждения… В нарушение строительных норм и правил пересечения тепловыми сетями земельных участков общеобразовательных организаций он дал указание о проведении коммуникаций наземным способом", - рассказало следственное управление на платформе " Макс ".

Как отметила пресс-служба суда в своем Telegram-канале, элементы конструкции теплотрассы, которая находилась над землей на территории гимназии, не были безопасными для детей.

"В результате… 19 ноября 2023 года 11-летний ребенок упал лицом на металлическую опору… теплотрассы, получив… повреждение правого глазного яблока с потерей зрения", - рассказало СУСК.

В пресс-службе суда отметили, что ребенку потребовалось длительное лечение, а его здоровью был причинен тяжкий вред.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей", - рассказала пресс-служба суда.