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Суд дал год колонии инженеру, из-за которого в Брянске ослеп школьник - РИА Новости, 10.07.2026
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11:56 10.07.2026
Суд дал год колонии инженеру, из-за которого в Брянске ослеп школьник

Инженеру, из-за которого в Брянске ослеп школьник, дали год колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный инженер предприятия «БрянскКомунЭнерго» отправлен на год в колонию-поселение за халатность.
  • Он допустил небезопасное расположение элементов теплотрассы на территории гимназии, на которые упал 11-летний ученик и потерял зрение на правый глаз.
  • Суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей в пользу потерпевшего ребенка.
БРЯНСК, 10 июл – РИА Новости. Суд отправил на год в колонию-поселение бывшего главного инженера предприятия "БрянскКомунЭнерго", он допустил небезопасное расположение на территории гимназии элементов теплотрассы, на которые упал 11-летний ученик и ослеп на правый глаз, сообщают СУСК РФ по Брянской области и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело бывшего инженера и заместителя генерального директора теплоснабжающего предприятия "Брянсккомунэнерго", которого обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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"Летом 2018 года главный инженер… дал незаконное указание работникам… предприятия о замене участка теплотрассы на территории образовательного учреждения… В нарушение строительных норм и правил пересечения тепловыми сетями земельных участков общеобразовательных организаций он дал указание о проведении коммуникаций наземным способом", - рассказало следственное управление на платформе "Макс".
Как отметила пресс-служба суда в своем Telegram-канале, элементы конструкции теплотрассы, которая находилась над землей на территории гимназии, не были безопасными для детей.
"В результате… 19 ноября 2023 года 11-летний ребенок упал лицом на металлическую опору… теплотрассы, получив… повреждение правого глазного яблока с потерей зрения", - рассказало СУСК.
В пресс-службе суда отметили, что ребенку потребовалось длительное лечение, а его здоровью был причинен тяжкий вред.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей", - рассказала пресс-служба суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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