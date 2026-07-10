Суд отказал уроженке Украины в праве на наследство командира "Вагнера"

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве отказал Анне Коваленко в признании ее внебрачной дочерью погибшего командира группы «Вагнер» Дмитрия Уткина.

Истец предоставила фотографии, письма, показания свидетелей и заявление матери Уткина, но суд счел доказательства недостаточными.

Апелляционная инстанция оставила решение суда об отказе в удовлетворении иска в силе.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд в Москве отказал уроженке Украины Анне Коваленко в признании ее внебрачной дочерью погибшего в 2023 году командира группы "Вагнер" Дмитрия Уткина с правом на его наследство, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Истец указала, что родилась в начале 1990-х годов, когда Уткин с ее матерью фактически состояли в брачных отношениях на Украине , а девушку он считал своей дочерью. Со слов Коваленко, Уткин в конце 1994 года, являясь военнослужащим, выехал в Россию для участия в вооруженном конфликте, а она со своей мамой и матерью Уткина остались жить вместе. Истец отметила, что знакома с другими детьми командира "Вагнера" от двух зарегистрированных браков и считает их своими братом и сестрой.

После гибели Уткина в 2023 году Коваленко подала в суд иск, чтобы установить его отцовство и получить право на наследство. В качестве доказательств принесла фотографии, письма, показания свидетелей, а также нотариально заверенное заявление матери Уткина о том, что ее сын проживал с матерью Коваленко и признавал дочь, занимался ее воспитанием, заботился о материальном содержании ребенка и сама она признает ее своей внучкой.

Однако суд счел, что допустимых и достаточных доказательств того, что Уткин занимался воспитанием Коваленко, проживал совместно, оказывал систематическую материальную помощь либо выплачивал алименты на содержание ребенка, истец не представила. Суд отметил, что до его гибели Коваленко вопрос об установлении отцовства не ставила, а сам Уткин каких-либо шагов для удочерения не предпринимал.

Из документа следует, что в ходе процесса поднимался вопрос о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы по факту установления родства Коваленко с умершим, однако представитель истца не согласился на ее проведение, указав, что установление биологического родства не входит в предмет доказывания.

Суд отказал в удовлетворении иска, а апелляционная инстанция оставила решение в силе. "Суд пришел к правильному выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения исковых требований", - говорится в документе.

Уточняется, что суд отменил приостановление нотариальных действий по распределению наследства Уткина, которое принималось в качестве обеспечительной меры по делу.