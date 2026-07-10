Американские сенаторы утверждают, что договорились о санкциях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские сенаторы достигли договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу законопроекта о новых санкциях против России.
- Законодатели планируют представить обновленный законопроект в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Американские сенаторы Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм* утверждают, что достигли договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу законопроекта о новых санкциях против России.
Указывается также, что американские законодатели рассчитывают представить обновленный законопроект в ближайшее время.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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