Американские сенаторы утверждают, что договорились о санкциях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские сенаторы достигли договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу законопроекта о новых санкциях против России.

Законодатели планируют представить обновленный законопроект в ближайшее время.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Американские сенаторы Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Роджер Уикер и Линдси Грэм* утверждают, что достигли договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу законопроекта о новых санкциях против России.

"Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа , чтобы дать ход новой версии нашего законопроекта о санкциях против России", - говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

Указывается также, что американские законодатели рассчитывают представить обновленный законопроект в ближайшее время.

С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.

На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.