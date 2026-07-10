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США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 10.07.2026
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22:46 10.07.2026 (обновлено: 23:06 10.07.2026)
США расширили санкции против Ирана

Минфин США сообщил о новых санкциях против физических и юридических лиц в Иране

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, распространив рестрикции на восемь физических лиц и шесть компаний.
  • В санкционный список включен иранский финансовый посредник Али Ансари, который курирует разветвленную глобальную сеть активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей элиты.
  • Под санкции попали ключевые иранские обменные дома, которые перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, распространив рестрикции на восемь физлиц, включая банкира Али Ансари, и шесть компаний, заявило министерство финансов США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари, который курирует разветвленную глобальную сеть активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей элиты режима", - говорится в заявлении ведомства.
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Как следует из базы данных ведомства, внесенные в санкционный список компании зарегистрированы в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе.
"Сегодня OFAC также приняло меры против ключевых иранских обменных домов, которые ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков, используя цепочки подставных компаний для сокрытия незаконной финансовой деятельности режима", - утверждает минфин.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий. При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.
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