США расширили санкции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, распространив рестрикции на восемь физических лиц и шесть компаний.

В санкционный список включен иранский финансовый посредник Али Ансари, который курирует разветвленную глобальную сеть активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей элиты.

Под санкции попали ключевые иранские обменные дома, которые перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана, распространив рестрикции на восемь физлиц, включая банкира Али Ансари, и шесть компаний, заявило министерство финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари, который курирует разветвленную глобальную сеть активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей элиты режима", - говорится в заявлении ведомства.

Как следует из базы данных ведомства, внесенные в санкционный список компании зарегистрированы в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе.

"Сегодня OFAC также приняло меры против ключевых иранских обменных домов, которые ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков, используя цепочки подставных компаний для сокрытия незаконной финансовой деятельности режима", - утверждает минфин.

Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.