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Американский Boeing E-3B Sentry заметили вблизи Персидского залива - РИА Новости, 10.07.2026
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21:16 10.07.2026 (обновлено: 21:17 10.07.2026)
Американский Boeing E-3B Sentry заметили вблизи Персидского залива

РИА Новости: самолет ДРЛО США Boeing E-3B Sentry заметили у Персидского залива

© Фото : Wikipedia/DennissСамолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Wikipedia/Denniss
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry был замечен вблизи Персидского залива.
  • Над Персидским и Оманским заливами вблизи территории Ирана продолжают круговые полеты четыре самолета, включая три заправщика Boeing KC-46A Pegasus и один воздушный танкер Boeing KC-135R Stratotanker.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry был замечен вблизи Персидского залива на фоне продолжающейся высокой полетной активности ВВС США, вызванной новым витком напряженности вокруг исламской республики, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно полетным данным, американский самолет вылетел в 19:25 по московскому времени и изначально появился на радарах в воздушном пространстве Саудовской Аравии. После этого борт начал набирать высоту, двигаясь в северном направлении, однако затем скорректировал курс и направился на северо-запад.
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При этом над Персидским и Оманским заливами вблизи территории Ирана продолжают круговые полеты еще четыре самолета, включая три новейших заправщика Boeing KC-46A Pegasus и один воздушный танкер Boeing KC-135R Stratotanker.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов победить.
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В миреСШАИранПерсидский заливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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