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В подготовке теракта на UFC у Белого дома обвинили восемь человек - РИА Новости, 10.07.2026
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03:04 10.07.2026
В подготовке теракта на UFC у Белого дома обвинили восемь человек

Обвинения в подготовке теракта на UFC у Белого дома предъявлены восьми мужчинам

© REUTERS / Evan VucciТурнир UFC в Белом доме
Турнир UFC в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Турнир UFC в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым в заговоре с целью совершения теракта и убийства высокопоставленных чиновников на турнире UFC Freedom 250.
  • Фигуранты планировали убить Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, миллиардера Илона Маска и других высокопоставленных лиц, присутствовавших на турнире.
  • Подозреваемым предъявлены обвинения по двум пунктам: в заговоре с целью поддержки террористов и в заговоре с целью убийства на федеральной территории, что грозит им сроками вплоть до пожизненного.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми подозреваемым в заговоре с целью совершения теракта и убийства высокопоставленных чиновников на турнире UFC Freedom 250, который проходил у Белого дома 14 июня при участии президента Дональда Трампа, сообщает министерство юстиции США.
"В общей сложности восьми ответчикам предъявлены обвинения в связи с предполагаемым заговором с целью совершения нападения и убийства правительственных чиновников и других лиц, присутствовавших на турнире (UFC) Freedom 250, который проходил у Белого дома 14 июня", - говорится в пресс-релизе минюста.
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Как утверждается в обвинительном заключении, в рамках этого заговора фигуранты планировали убить Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, миллиардера Илона Маска, а также иных высокопоставленных лиц, присутствовавших на турнире.
По данным следствия, обвиняемые координировали свои действия через закрытые чаты в мессенджерах, распределяли роли, включая снайперов, закупали оружие, взрывчатку и беспилотники, а также проходили боевую подготовку, отмечается в пресс-релизе.
Всех восьмерых фигурантов обвиняют по двум пунктам: в заговоре с целью поддержки террористов и заговоре с целью убийства на федеральной территории, что грозит им сроками вплоть до пожизненного. Большинство подозреваемых ФБР и Секретная служба задержали в те же выходные еще до окончания турнира, как сообщает минюста США.
Турнир UFC проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.
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