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США заявляют о приверженности мирному урегулированию с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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01:50 10.07.2026
США заявляют о приверженности мирному урегулированию с Ираном, пишут СМИ

NewsNation: США намерены добиваться урегулирования конфликта с Ираном

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Ирану
Последствия удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия удара по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продолжают искать пути урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на эскалацию.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • КСИР заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты по-прежнему намерены добиваться урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на продолжающуюся эскалацию, передает журналистка телеканала NewsNation Либби Дин со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску решения (конфликта - ред.), и технические переговоры продолжаются. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - приводит журналистка слова источника в соцсети X.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В четверг американское командование сообщило, что военные США нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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