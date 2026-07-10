США заявляют о приверженности мирному урегулированию с Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США продолжают искать пути урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на эскалацию.
- Центральное командование ВС США утверждало, что серия ударов по Ирану была ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- КСИР заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты по-прежнему намерены добиваться урегулирования конфликта с Ираном, несмотря на продолжающуюся эскалацию, передает журналистка телеканала NewsNation Либби Дин со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В четверг американское командование сообщило, что военные США нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
Город Конарак на юге Ирана подвергся удару
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