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Американский десантный корабль вышел из строя из-за поломки, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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01:00 10.07.2026
Американский десантный корабль вышел из строя из-за поломки, пишут СМИ

Newsmax: США лишились десантного корабля в разгар конфликта с Ираном

© AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IVРакетные эсминцы ВМС США в Тихом океане
Ракетные эсминцы ВМС США в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IV
Ракетные эсминцы ВМС США в Тихом океане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели войны с Ираном.
  • Корабль был направлен на ремонт на совместную базу США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.
  • В настоящее время USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту в первые недели войны с Ираном вышел из строя из-за поломки двигателя, лишив командование США военных вариантов действий в критический период, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на трех чиновников.
"Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана, когда США ввели блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, и рассматривали возможность захвата иранского острова Харк", - пишет телеканал.
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По данным источников телеканала, во время перехода корабля на Ближний Восток у корабля вышел из строя главный циркуляционный насос охлаждения двигателя, в связи с чем потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане в ожидании запчастей.
В настоящее время, как сообщает телеканал, USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.
Военно-морской флот США за время кампании против Ирана регулярно сталкивался с техническими проблемами. Так, новейший авианосец "Джеральд Форд" вернулся в мае из 11-месячного похода со значительным износом и встал на ремонт, который займет не менее года. В частности, в марте на корабле произошел крупный пожар в прачечной, который тушили более 30 часов и в результате которого полностью выгорели кубрики, а в феврале на нем выходила из строя канализация.
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