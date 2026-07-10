Американский десантный корабль вышел из строя из-за поломки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели войны с Ираном.
- Корабль был направлен на ремонт на совместную базу США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.
- В настоящее время USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Американский десантный корабль USS Boxer с морской пехотой на борту в первые недели войны с Ираном вышел из строя из-за поломки двигателя, лишив командование США военных вариантов действий в критический период, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на трех чиновников.
"Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана, когда США ввели блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, и рассматривали возможность захвата иранского острова Харк", - пишет телеканал.
По данным источников телеканала, во время перехода корабля на Ближний Восток у корабля вышел из строя главный циркуляционный насос охлаждения двигателя, в связи с чем потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане в ожидании запчастей.
В настоящее время, как сообщает телеканал, USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.
Военно-морской флот США за время кампании против Ирана регулярно сталкивался с техническими проблемами. Так, новейший авианосец "Джеральд Форд" вернулся в мае из 11-месячного похода со значительным износом и встал на ремонт, который займет не менее года. В частности, в марте на корабле произошел крупный пожар в прачечной, который тушили более 30 часов и в результате которого полностью выгорели кубрики, а в феврале на нем выходила из строя канализация.