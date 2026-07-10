Американский десантный корабль вышел из строя из-за поломки, пишут СМИ

По данным источников телеканала, во время перехода корабля на Ближний Восток у корабля вышел из строя главный циркуляционный насос охлаждения двигателя, в связи с чем потребовался ремонт на совместной базе США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане в ожидании запчастей.

В настоящее время, как сообщает телеканал, USS Boxer вернулся к операциям на Ближнем Востоке на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Тегераном окончено.

Военно-морской флот США за время кампании против Ирана регулярно сталкивался с техническими проблемами. Так, новейший авианосец "Джеральд Форд" вернулся в мае из 11-месячного похода со значительным износом и встал на ремонт, который займет не менее года. В частности, в марте на корабле произошел крупный пожар в прачечной, который тушили более 30 часов и в результате которого полностью выгорели кубрики, а в феврале на нем выходила из строя канализация.