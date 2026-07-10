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В США прокомментировали идею разрешить Украине производить Patriot - РИА Новости, 10.07.2026
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00:36 10.07.2026
В США прокомментировали идею разрешить Украине производить Patriot

Фриман: возможное разрешение Киеву делать ракеты Patriot ничего не значит

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной американский дипломат Час Фриман считает, что предложение передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot является политическим жестом, не имеющим значения с военной точки зрения.
  • Подобный маневр не способствует мирному процессу и может привести к циклу эскалаций и деэскалаций, с которым Киев не сможет справиться.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Предложение Вашингтона передать Киеву лицензию на производство перехватчиков Patriot позволяет Белому дому заявить о поддержке Украины, но ничего не значит в военном плане, таким мнением поделился с РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
В среду президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.
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"Это предложение позволяет Соединенным Штатам заявить, что они вносят свой вклад в помощь Украине. Но с военной точки зрения это ничего не значит... Таким образом, это политический жест, а не эффективная (мера - ред.)", - сказал Фриман.
Более того, подобный маневр никоим образом не способствует мирному процессу по Украине и может породить цикл эскалаций и деэскалаций, справиться с которым Киев точно не сможет, добавил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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