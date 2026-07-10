В США прокомментировали идею разрешить Украине производить Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной американский дипломат Час Фриман считает, что предложение передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot является политическим жестом, не имеющим значения с военной точки зрения.

Подобный маневр не способствует мирному процессу и может привести к циклу эскалаций и деэскалаций, с которым Киев не сможет справиться.

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Предложение Вашингтона передать Киеву лицензию на производство перехватчиков Patriot позволяет Белому дому заявить о поддержке Украины, но ничего не значит в военном плане, таким мнением поделился с РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

В среду президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.

"Это предложение позволяет Соединенным Штатам заявить, что они вносят свой вклад в помощь Украине. Но с военной точки зрения это ничего не значит... Таким образом, это политический жест, а не эффективная (мера - ред.)", - сказал Фриман.

Более того, подобный маневр никоим образом не способствует мирному процессу по Украине и может породить цикл эскалаций и деэскалаций, справиться с которым Киев точно не сможет, добавил собеседник агентства.