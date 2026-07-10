Вы не понимаете, это другое: у США есть план по выводу войск из Европы

Нет, конечно же, американцы не сокращают свое военное присутствие в Старом Свете. Как вы вообще могли такое подумать? Сам президент США подтвердил на саммите в Анкаре: уговорили, мол, остаемся в НАТО. Нет-нет, ни о каком выводе войск из Европы не может быть и речи. В планах у американцев совсем другое.

Они называют это "передислоцирование". В Вашингтоне собираются просто перераспределить свои силы и ресурсы подальше от Европы, а вовсе не то, что вы подумали. Согласитесь, это же совсем другое.

Объективно с чисто военной точки зрения Пентагону кровь из носу надо наращивать свое присутствие в Тихоокеанском регионе. Там заждался своей очереди главный стратегический противник США — Китай.

Именно эту страну назначили главным врагом Вашингтона американские стратеги — официально и на самом высоком уровне. Под противостояние с Китаем сейчас ударным темпом сколачивается "азиатская НАТО".

Но самурайский дух давно выветрился, камикадзе больше нет в наличии, поэтому, чтобы затолкать японцев и южнокорейцев на войну с Китаем, нужны огромные заградотряды в виде американских авианосных групп, подлодок, самолетов и военных контингентов. А значительная часть этого военного ресурса сосредоточена в Европе.

По поводу европейских попыток победить Россию на Украине у Трампа позиция простая. Платите нам, европейцы, за оружие и технику, тратьте на это все, что у вас есть, а дальше делайте что хотите. Можете убиться об Россию, можете тихо умереть от голода и холода, это ваши проблемы, главное — платите. У американцев на носу выборы в конгресс, им откровенно не до Украины, тем более там все горит и взрывается.

Вымогая у своих евровассалов миллиарды "на оборону", бизнесмен Трамп просто выбивает деньги для американских предприятий ВПК. Ирония в том, что раньше обороноспособность Европы в огромной степени зависела от американских военных мощностей, баз и контингентов. Но теперь их выводят. Ах, извините, передислоцируют.

Председатель военного комитета НАТО — американский адмирал Каво Драгоне заверил европейских союзников, что будет совсем не больно. Как комарик укусил. Американские корабли, самолеты и контингенты просто "стратегически релоцируются в другие регионы мира", прихватив с собой установки Patriot и всякое разное по списку.

По данным New York Times, на первых порах выводу подлежат не менее 50 истребителей (треть от всех американских самолетов в Европе), 11 из 26 самолетов морского слежения, авианосная группа, подлодка, все восемь самолетов-заправщиков, одна из двух оперативных групп бомбардировщиков, а также несколько военных кораблей.

Адмирал Драгоне отметил (не без сарказма), что уход США будет выгоден самим европейцам, так как "повысит их стратегическую автономность".

Во многом это ответочка Штатов за Иран. Европейцы не вняли тогда призыву из Вашингтона и не явились на войну. В ответ американцы очень лихо их обдурили. Накануне саммита НАТО СМИ растиражировали новость о том, что министр войны Пит Хегсет грозился вообще полностью вывести американские войска из Европы, но его якобы одернули в Белом доме.

На самом деле план по "передислокации американских войск" оказался тем же планом по их выводу, только в профиль. Более мягкие формулировки, но суть одна. Как видим, американцы не хотят рисковать ядерной войной с Россией из-за Украины и любезно отходят в сторону, предоставляя эту возможность европейцам.

Для России это, конечно, не повод расслабляться. Лидеры ведущих стран Европы окончательно потеряли берега и живут в стиле "слабоумие и отвага". Разорив своих граждан, набрав долгов на десятилетия вперед, они вполне способны раскрутить свой ВПК, а также напичкать европейские армии современным американским оружием. Производителей оружия из США тоже обрадует такая перспектива.

Соответственно, мы должны предвидеть все угрозы и действовать на опережение. Только если мы будем безусловно превосходить европейцев в темпах роста ВПК, оснащенности и технологичности нашей армии, европейцы не посмеют сунуться. Для сохранения нашего лидерства в военной сфере мы приложим все усилия.