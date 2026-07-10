МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Средства ПВО за неделю уничтожили 10 крылатых ракет "Фламинго", 4975 дронов, 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов HIMARS ВСУ, сообщили Минобороны России.

Помимо этого, российские войска в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли за семь дней один массированный и шесть групповых ударов.

Также ВКС России нанесли поражение авиабомбами ФАБ-500 по насыпной переправе ВСУ, пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА.

За неделю ВСУ потеряли 9940 военнослужащих и 490 единиц военной автомобильной техники.

Успехи в зоне СВО

Рядовой российских Вооруженных Сил Алексей Ибрямов в ходе одного из эпизодов спецоперации с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков, и уничтожил ее самодельным взрывным устройством, сообщили в Минобороны РФ.

Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем с позывным Грот.

Российские Вооруженные силы за неделю уничтожили более 110 украинских военнослужащих в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.

Ярославские десантники российской группировки войск "Днепр" ударными дронами предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексах в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения ПВО группировки "Север" с начала июля уничтожили более 35 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Бойцы 88-го саперного полка группировки "Север" модернизировали наземный робототехнический комплекс "Курьер" для борьбы с магнитными минами ВСУ в Сумской области и курском приграничье, рассказал РИА Новости старшина саперной роты с позывным Ежик.

Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.

Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сержант российских Вооруженных сил Андрей Белов под артиллерийским обстрелом спас трех сослуживцев, получивших ранения при ударе ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у киевского режима отсутствует желание перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ присекли попытку Киева атаковать ростовский военный ародром

ФСБ сообщила, что сорвала задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный". Там добавили, что Киев планировал атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с искусственным интеллектом. А целью сорванной попытки Киева атаковать аэродром "Ростов-Центральный" было разрушение его инфраструктуры, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов. Помимо этого, ФСБ России показала карды склада, где хранились FPV-дроны, которые разведка Украины планировала использовать для атаки на ростовский аэродром.

Киев планировал атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" роем fpv-дронов, сообщили на видео ЦОС ФСБ. На видео от ЦОС ФСБ также показан процесс разбора FPV-дронов.

У Киева дела плохи

Перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительно в свете признания странами Запада исчерпания своих возможностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу "эффективность" применения их оружия.

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Киеву, уже показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

Заместитель командира одной из воинских частей ВСУ отправлял подчиненных устанавливать памятники на могилах его родственников, привлекал их к ремонту своего дома, а также укладке брусчатки на коммерческих объектах вместо службы, сообщает Государственною бюро расследований (ГБР).

Зверство ВСУ

В последнее время ВСУ сознательно "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Военнослужащие ВСУ за месяц до освобождения Константиновки убили выстрелом в голову местного жителя, который пытался связаться с родственниками по телефону, рассказала РИА Новости жительница города Юлия Пономарева.

Военнослужащие ВСУ в Красном Лимане переодеваются в гражданскую одежду и угрожают местным жителям, чтобы те их не выдавали, сообщил командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза.

Всего с начала эскалации ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару погибло семь человек, из них один сотрудник станции, 40 человек пострадали, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом". Он добавил, что уровень атак ВСУ по Энергодару находится вне здравого смысла.

ВСУ выпустили не менее 6,5 тысяч боеприпасов по гражданским объектам Херсонской области только в июне 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что киевский режим атакует больницы и гражданские автобусы вместо танков и блиндажей, таким образом использует запрещенные методы и формы введения боевых действий.

Украинские националисты из 3-й штурмовой бригады в районе населенного пункта Турья в Черниговской области открыли заградительный огонь по украинским военнослужащим из 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Украинские войска получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Военнослужащие ВСУ размещали тяжелую военную технику и артиллерию рядом с домами мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики, рассказала РИА Новости жительница города Юлия Пономарева.

ВСУ из-за дефицита штатных противопехотных мин все чаще переходят на самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные различными поражающими элементами, в том числе иглами и распиленными монетами, рассказал РИА Новости старшина саперной роты 88-го полка группировки "Север" с позывным Ежик. Он пояснил, что ВСУ так начиняют в основном самодельные противопехотные мины, которыми минируют, в том числе, и территории, где проживают мирные люди.

ВСУ стремятся полностью обесточить Херсонскую область, а также соседние регионы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.