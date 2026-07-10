Бойцы "Севера" уничтожили НРТК и живую силу ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ в Сумской области.

В ходе разведки было обнаружено укрытие живой силы противника, куда направлялся робототехнический комплекс.

Укрытие было разрушено прямым попаданием ударных FPV-дронов вместе с находившимся там личным составом.

КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс и укрытие живой силы ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Барс.

"Работали днем, на значительном удалении - более 15 километров от передовой. В ходе разведки засекли движение НРТК по грунтовой дороге. Решили не поражать его сразу, а проследить, куда он направляется. И не ошиблись - он привел нас к оборудованному укрытию противника, где находилась живая сила", - сказал Барс.

Он добавил, что робот подвозил боеприпасы или снаряжение.