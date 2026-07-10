Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА 6-й армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области.
- Уничтоженные автомобили использовались для ротации боевиков и доставки боеприпасов и продовольствия подразделениям ВСУ.
- Командир взвода отметил, что такие действия нарушают снабжение украинских подразделений и затрудняют ротацию, снижая боеспособность на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА 6-й армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области, подлавливая противника на попытках "проскочить" по одним и тем же опасным дорогам, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зевс.
"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков и доставки боеприпасов и продовольствия подразделениям ВСУ, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю в Харьковской области", - рассказал Зевс.
Командир взвода подчеркнул, что уничтожение автомобилей, квадроциклов и боевых бронированных машин нарушает снабжение украинских подразделений боеприпасами и продовольствием, а также затрудняет ротацию, снижая боеспособность боевиков на харьковском направлении.
"Поражаем автомобили зачастую на дорогах, которые ведут к позициям подразделений противника. Бойцы ВСУ редко меняют маршруты и предпочитают попытаться проскочить опасные маршруты. Там то мы их и ловим", - заявил Зевс.
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