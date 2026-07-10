Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты БПЛА 6-й армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области.

Уничтоженные автомобили использовались для ротации боевиков и доставки боеприпасов и продовольствия подразделениям ВСУ.

Командир взвода отметил, что такие действия нарушают снабжение украинских подразделений и затрудняют ротацию, снижая боеспособность на харьковском направлении.

БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Расчеты БПЛА 6-й армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области, подлавливая противника на попытках "проскочить" по одним и тем же опасным дорогам, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Зевс.

"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков и доставки боеприпасов и продовольствия подразделениям ВСУ , уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю в Харьковской области", - рассказал Зевс.

Командир взвода подчеркнул, что уничтожение автомобилей, квадроциклов и боевых бронированных машин нарушает снабжение украинских подразделений боеприпасами и продовольствием, а также затрудняет ротацию, снижая боеспособность боевиков на харьковском направлении.