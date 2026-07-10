В Харьковской области уничтожили более 35 беспилотников ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки "Север" с начала июля уничтожили более 35 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Он отметил, что современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к государственной границе, определять их тип и маршрут, что дает возможность координировать действия и своевременно уничтожать беспилотники.