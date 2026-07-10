В Харьковской области уничтожили более 35 беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ПВО группировки «Север» с начала июля уничтожили более 35 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении.
- Для противодействия воздушной угрозе развернуты различные средства ПВО, включая посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО и «Молнии-ПВО», расчеты зенитных ракетных комплексов, а также мобильные огневые группы.
- Современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к государственной границе, что дает возможность своевременно уничтожать беспилотники.
БЕЛГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО группировки "Север" с начала июля уничтожили более 35 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля поразили в Харьковской области более 35 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа. В целях противодействия воздушной угрозе развернуты посты воздушного наблюдения, расчеты FPV-ПВО и "Молнии-ПВО", расчеты зенитных ракетных комплексов, а также мобильные огневые группы", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
Он отметил, что современное оборудование позволяет обнаруживать цели еще на подлете к государственной границе, определять их тип и маршрут, что дает возможность координировать действия и своевременно уничтожать беспилотники.
Собеседник агентства подчеркнул, что военнослужащие корпуса пресекают попытки ВСУ нанести огневое поражение и получить разведданные с помощью БПЛА, обеспечивая защиту личного состава и объектов гражданской инфраструктуры.
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