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Дроны "Севера" за сутки уничтожили три гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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Дроны "Севера" за сутки уничтожили три гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ

Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили три БПЛА "Баба-Яга" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА группировки войск «Север» за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга» на Сумском направлении.
  • Нейтрализация вражеских беспилотников была осуществлена при помощи FPV-дронов после анализа данных, полученных разведывательными расчетами.
КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем с позывным Грот.
"Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов за прошедшие сутки уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Баба-Яга", - сообщил Грот.
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По словам военнослужащего, гексакоптеры ВСУ были выявлены в результате тщательного анализа данных, полученных разведывательными расчетами беспилотных летательных аппаратов.
"После получения информации об их обнаружении оперативно были направлены FPV-дроны, которые успешно нейтрализовали указанные беспилотные аппараты", - добавил он.
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