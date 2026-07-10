Дроны "Севера" за сутки уничтожили три гексакоптера "Баба-Яга" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА группировки войск «Север» за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа «Баба-Яга» на Сумском направлении.
- Нейтрализация вражеских беспилотников была осуществлена при помощи FPV-дронов после анализа данных, полученных разведывательными расчетами.
КУРСК, 10 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем с позывным Грот.
"Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов за прошедшие сутки уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Баба-Яга", - сообщил Грот.
По словам военнослужащего, гексакоптеры ВСУ были выявлены в результате тщательного анализа данных, полученных разведывательными расчетами беспилотных летательных аппаратов.
"После получения информации об их обнаружении оперативно были направлены FPV-дроны, которые успешно нейтрализовали указанные беспилотные аппараты", - добавил он.
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