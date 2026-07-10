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ВСУ начиняют мины иглами и монетами - РИА Новости, 10.07.2026
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ВСУ начиняют мины иглами и монетами

ВСУ переходят на самодельные противопехотные мины, начиненные иглами и монетами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота саперов
Работа саперов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ из-за дефицита штатных противопехотных мин все чаще переходят на самодельные взрывные устройства (СВУ).
  • Самодельные мины ВСУ начинены различными поражающими элементами, включая иглы и распиленные монеты.
  • ВСУ минируют с помощью БПЛА территории, где проживают мирные люди, в том числе дороги, поля, города и населенные пункты.
КУРСК, 10 июл - РИА Новости. ВСУ из-за дефицита штатных противопехотных мин все чаще переходят на самодельные взрывные устройства (СВУ), начиненные различными поражающими элементами, в том числе иглами и распиленными монетами, рассказал РИА Новости старшина саперной роты 88-го полка группировки "Север" с позывным Ежик.
"Часто находим самоделки СВУ, большая часть всех СВУ, которые использует враг, они осколочные. Начиняют всем от простых подшипников до заточенных игл, все, что угодно, туда кладут. Находили даже монеты распиленные", - рассказал боец.
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Он пояснил, что ВСУ так начиняют в основном самодельные противопехотные мины, которыми минируют, в том числе, и территории, где проживают мирные люди.
"К сожалению, часто мирные территории минируют (при помощи БПЛА - ред.), дороги в основном, поля. Особенно во время работ посевных, уборки. Также залетают в города и населенные пункты, разбрасывают возле домов взрывные устройства. К нам часто обращаются за помощью", - пояснил сапер.
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