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ВС России сорвали роботизированную контратаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.07.2026
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05:04 10.07.2026 (обновлено: 12:18 10.07.2026)
ВС России сорвали роботизированную контратаку ВСУ в Запорожской области

Российские бойцы предотвратили контратаку роботов ВСУ на Запорожском направлении

© РИА НовостиРоссийские десантники предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области
Российские десантники предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Российские десантники предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославские десантники группировки войск «Днепр» предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области.
  • Подразделения войск беспилотных систем обнаружили выдвижение двух НРТК ВСУ, которые вели прицельный огонь по позициям десантников.
  • Российские ударные БПЛА уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к российским позициям.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ярославские десантники российской группировки войск "Днепр" ударными дронами предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении в Запорожской области, расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем (БпС) 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК), оснащенных пулеметными установками", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что выдвижение двух НРТК, оснащенных пулеметами, в сторону российских позиций обнаружили подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Оба робота двигались вдоль одной из лесопосадок и вели прицельный огонь по позициям десантников.
Операторы доложили командованию об обнаруженных целях и передали координаты ударным беспилотникам для уничтожения роботов противника.
"Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей", - отметили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения роботов ВСУ. Видно, как один из них пытался откатиться при приближении российского дрона, но это не спасло его.
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