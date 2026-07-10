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Российские группировки за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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05:02 10.07.2026
Российские группировки за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ

Группировки войск ВС России уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • Группировка «Запад» уничтожила шесть полевых складов боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, а также сбила 112 беспилотников самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов ВСУ.
  • Группировка «Южная» уничтожила 29 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, поразила 23 пункта управления дронами и сбила девять беспилотников противника.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.
"Вскрыты и уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
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Он добавил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили 112 беспилотников самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов ВСУ.
Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев отметил, что войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 29 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, поразили 23 пункта управления дронами, а также три блиндажа с личным составом ВСУ. Кроме того, сбиты девять беспилотников противника.
"Уничтожены 22 пункта управления БПЛА, 164 БПЛА самолетного типа, 52 октокоптера типа R18 и восемь НРТК", - сказал, свою очередь, начальник пресс-центра "Севера" Василий Межевых.
Начальник пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов добавил, что группировка уничтожила пункт боепитания, пять станций Starlink, 35 беспилотников самолетного типа и 28 пунктов управления БПЛА.
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