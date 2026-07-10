Российские группировки за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.

Группировка «Запад» уничтожила шесть полевых складов боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, а также сбила 112 беспилотников самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов ВСУ.

Группировка «Южная» уничтожила 29 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, поразила 23 пункта управления дронами и сбила девять беспилотников противника.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.

"Вскрыты и уничтожены шесть полевых складов боеприпасов, 45 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Он добавил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили 112 беспилотников самолетного типа, 108 тяжелых квадрокоптеров и девять барражирующих боеприпасов ВСУ

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев отметил, что войска беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 29 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, поразили 23 пункта управления дронами, а также три блиндажа с личным составом ВСУ. Кроме того, сбиты девять беспилотников противника.

"Уничтожены 22 пункта управления БПЛА, 164 БПЛА самолетного типа, 52 октокоптера типа R18 и восемь НРТК", - сказал, свою очередь, начальник пресс-центра "Севера" Василий Межевых.