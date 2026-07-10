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Беженец рассказал, как ВС России уничтожали позиции украинских БПЛА - РИА Новости, 10.07.2026
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04:25 10.07.2026
Беженец рассказал, как ВС России уничтожали позиции украинских БПЛА

РИА Новости: в Константиновке позиции операторов ВСУ уничтожались точечно

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие точечными ударами уничтожали позиции операторов БПЛА ВСУ в частном секторе Константиновки Донецкой Народной Республики.
  • Беженец из Константиновки рассказал, что российские военные действовали аккуратно, чтобы не пострадали гражданские лица.
  • Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки, а президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие точечными ударами уничтожали позиции операторов БПЛА ВСУ, размещавшиеся в домах частного сектора Константиновки Донецкой Народной Республики рядом с гражданским населением, рассказал РИА Новости беженец из города.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Константиновки попросил не раскрывать его личность.
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По его словам, напротив его дома в густонаселенном районе частного сектора располагался расчет украинских операторов тяжелых беспилотников типа "Баба-яга".
«
"Сколько раз Россия могла бы его уничтожить ствольной артиллерией? Кругом гражданские, этого не было. Послали три дрона, сработали ювелирно, сняли расчет, они ушли, гражданские не пострадали", - сказал беженец.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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