Посетители Московского зоопарка смогут увидеть самую редкую сову мира

В просторном вольере, построенном с учетом особенностей местообитания рыбных филинов, есть все необходимое, отметила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.

"Сотрудники даже высадили растительность из их родных лесов – бамбучник, рододендрон Фори (реликтовый вид), манчжурский дуб и белокопытник. Вдоль вольера растут сосны и ели, которые создают естественный барьер, при этом не мешая обзору – это важная деталь, ведь Кусака и Лесная еще только привыкают к посетителям", - подчеркнула Акулова.