Мама детей с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно, сообщил Соцфонд

Краткий пересказ от РИА ИИ Мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 50 лет при наличии трудового стажа от 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов.

Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначают 1,8 пенсионного балла.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 50 лет при трудовом стаже от 15 лет и наличии не менее 30 пенсионных баллов, сообщил Соцфонд на платформе " Мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 50 лет при трудовом стаже от 15 лет и наличии не менее 30 пенсионных баллов, сообщил Соцфонд на платформе " Макс ".

"Воспользоваться льготой может один из родителей: мама в 50 лет при стаже от 15 лет и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отец получает такое право в 55 лет при стаже 20 лет и величине не менее 30 пенсионных баллов. Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначают 1,8 пенсионного балла.