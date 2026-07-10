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Мама детей с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно, сообщил Соцфонд - РИА Новости, 10.07.2026
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15:04 10.07.2026
Мама детей с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно, сообщил Соцфонд

Соцфонд: мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию досрочно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 50 лет при наличии трудового стажа от 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов.
  • Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначают 1,8 пенсионного балла.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию в 50 лет при трудовом стаже от 15 лет и наличии не менее 30 пенсионных баллов, сообщил Соцфонд на платформе "Макс".
"Воспользоваться льготой может один из родителей: мама в 50 лет при стаже от 15 лет и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что отец получает такое право в 55 лет при стаже 20 лет и величине не менее 30 пенсионных баллов. Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначают 1,8 пенсионного балла.
Дата и срок установления инвалидности ребенку значения не имеют. Базовое требование для назначения этой льготы заключается в том, что ребенок с инвалидностью должен воспитываться в семье как минимум до достижения им восьмилетнего возраста.
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