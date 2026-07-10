Смерч повредил дома в Башкирии

Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на которых столб смерча движется к селу. В другом ролике можно видеть полностью разрушенный дом, свисающие оборванные электропровода, сломанные трубы газопровода. Авторы публикаций утверждают, что смерч затронул только часть Ургуново, а в другой не было ни ветра, ни дождя.