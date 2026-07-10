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Смерч повредил дома в Башкирии - РИА Новости, 10.07.2026
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11:14 10.07.2026 (обновлено: 15:38 10.07.2026)
Смерч повредил дома в Башкирии

Смерч повредил дома в селе Ургуново в Башкирии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Ургуново в Башкирии смерч сорвал крыши с домов и повредил линии электропередачи.
  • Стихия также частично нарушила газоснабжение населенного пункта, ведутся восстановительные работы.
УФА, 10 июл — РИА Новости. В селе Ургуново в Башкирии смерч сорвал крыши с домов и повредил линии электропередачи, сообщили местные власти.
"Стихия повредила кровли, нарушила электроснабжение и частично газоснабжение населенного пункта. Глава администрации Учалинского района вместе с оперативным штабом и всеми профильными службами уже работают на месте. Аварийные бригады ведут восстановительные работы", — говорится на странице райадминистрации в соцсети "ВКонтакте".
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Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на которых столб смерча движется к селу. В другом ролике можно видеть полностью разрушенный дом, свисающие оборванные электропровода, сломанные трубы газопровода. Авторы публикаций утверждают, что смерч затронул только часть Ургуново, а в другой не было ни ветра, ни дождя.
Накануне башкирский главк МЧС предупреждал, что в республике пройдут сильные дожди, ливни, грозы и град. Прогнозировалось шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
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ПроисшествияУчалинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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