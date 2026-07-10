СК проводит дополнительные мероприятия по поиску пропавших Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Следователи и спасатели выехали на место предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, которые пройдут до 12 июля, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.