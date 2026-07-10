СК проводит дополнительные мероприятия по поиску пропавших Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи и спасатели выехали на место предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае.
- Дополнительные поисковые мероприятия продлятся до 12 июля 2026 года.
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Следователи и спасатели выехали на место предполагаемой пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, которые пройдут до 12 июля, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых велись с 4 по 9 июня.
"В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые продлятся до 12 июля 2026 года", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.