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СК установил личность оператора БПЛА ВСУ, атаковавшего Брянскую область - РИА Новости, 10.07.2026
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13:25 10.07.2026
СК установил личность оператора БПЛА ВСУ, атаковавшего Брянскую область

СК установил оператора БПЛА ВСУ, подозреваемого в атаках на Брянскую область

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские следователи установили личность украинского оператора БПЛА, подозреваемого в атаках на Брянскую область.
  • Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько, который подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека.
  • Виктор Панько объявлен в розыск по ходатайству следователя.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского оператора БПЛА, подозреваемого в атаках на Брянскую область, он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько. Он подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
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Следствием установлено, что 27 ноября 2025 года Панько в Черниговской области Украины запустил беспилотник типа "Вампир" и сбросил с него боеприпасы в районе населенного пункта Круча Климовского района Брянской области. В результате детонации один человек погиб.
"По ходатайству следователя ГВСУ СК России Панько объявлен в розыск", - добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Панько преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.
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