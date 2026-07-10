СК установил личность оператора БПЛА ВСУ, атаковавшего Брянскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские следователи установили личность украинского оператора БПЛА, подозреваемого в атаках на Брянскую область.
- Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько, который подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека.
- Виктор Панько объявлен в розыск по ходатайству следователя.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского оператора БПЛА, подозреваемого в атаках на Брянскую область, он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата Виктора Панько. Он подозревается в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
Следствием установлено, что 27 ноября 2025 года Панько в Черниговской области Украины запустил беспилотник типа "Вампир" и сбросил с него боеприпасы в районе населенного пункта Круча Климовского района Брянской области. В результате детонации один человек погиб.
"По ходатайству следователя ГВСУ СК России Панько объявлен в розыск", - добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Панько преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.