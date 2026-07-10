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Подростки избили и ограбили приморца, надеясь похитить его криптовалюту - РИА Новости, 10.07.2026
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08:21 10.07.2026 (обновлено: 10:29 10.07.2026)
Подростки избили и ограбили приморца, надеясь похитить его криптовалюту

СК: подростки избили и ограбили приморца, надеясь похитить его криптовалюту

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятерых подростков обвиняют в нападении на жителя Уссурийска с целью хищения его криптовалюты.
  • Подростки ворвались в квартиру потерпевшего, сильно избили его и похитили его имущество.
  • Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. В Уссурийске пятеро подростков пойдут под суд за нападение на местного жителя с целью украсть у него криптовалюту, сообщил главк Следственного комитета по Приморскому краю.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти несовершеннолетних жителей города Уссурийска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в разбое группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище ", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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По данным следствия, юноша и девушка решили ограбить мужчину, у которого, по их сведениям, было 37 миллионов рублей в криптовалюте. К делу они привлекли еще троих подростков и разработали план.
Вечером 1 апреля все пятеро ворвались в квартиру и сильно избили хозяина. Но криптовалюту они не нашли — информация о ее наличии оказалась ошибочной. В результате подростки забрали имущество потерпевшего.
Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияУссурийскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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