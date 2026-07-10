Подростки избили и ограбили приморца, надеясь похитить его криптовалюту

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятерых подростков обвиняют в нападении на жителя Уссурийска с целью хищения его криптовалюты.

Подростки ворвались в квартиру потерпевшего, сильно избили его и похитили его имущество.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. В Уссурийске пятеро подростков пойдут под суд за нападение на местного жителя с целью украсть у него криптовалюту, сообщил главк Следственного комитета по Приморскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти несовершеннолетних жителей города Уссурийска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в разбое группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище ", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс"

По данным следствия, юноша и девушка решили ограбить мужчину, у которого, по их сведениям, было 37 миллионов рублей в криптовалюте. К делу они привлекли еще троих подростков и разработали план.

Вечером 1 апреля все пятеро ворвались в квартиру и сильно избили хозяина. Но криптовалюту они не нашли — информация о ее наличии оказалась ошибочной. В результате подростки забрали имущество потерпевшего.