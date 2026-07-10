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Верховный суд поддержал отказ в аннулировании бренда Denis Simachеv - РИА Новости, 10.07.2026
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16:36 10.07.2026
Верховный суд поддержал отказ в аннулировании бренда Denis Simachеv

Верховный суд не стал пересматривать решение СИП по бренду Denis Simachеv

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДизайнер и модельер Денис Симачев
Дизайнер и модельер Денис Симачев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дизайнер и модельер Денис Симачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд отказался пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу о товарном знаке Denis Simachеv.
  • Суд не нашел оснований для пересмотра дела на основании кассационной жалобы дизайнера Дениса Симачева.
  • Суды установили, что Симачев оформил согласие на использование имени и фамилии в качестве товарного знака, и усмотрели в его действиях признаки злоупотребления правом.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИП), две инстанции которого отказались аннулировать по иску дизайнера Дениса Симачева товарный знак Denis Simachеv, принадлежащий компании Couture Tech Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу Симачева, не обнаружила оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
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6 июля, 17:07
Спорный бренд был зарегистрирован в 2003 году компанией ООО "Денис Симачев" для широкого перечня товаров и услуг всех 42 классов. В 2013 году исключительное право на этот знак перешло к нынешнему правообладателю Couture Tech. Симачев просил прекратить правовую охрану бренда для всех товаров и услуг вследствие его неиспользования правообладателем.
Первая инстанция СИПа в феврале отклонила иск. Президиум суда в апреле отклонил и первую кассационную жалобу истца на это решение. Суды, в частности, установили, что Симачев оформил у нотариуса согласие на использование имени и фамилии в качестве наименования общества и в качестве товарного знака, и усмотрели в его действиях по отмене регистрации бренда признаки злоупотребления правом.
Симачев и Couture Tech сейчас ведут несколько разбирательств из-за спорного знака. Так, в Москве иностранная компания требует взыскать с ООО "Николия", владеющего столичным рестораном Simach ресторатора Антона Пинского, более 1,5 миллиардов рублей компенсации за нарушение ее прав на товарный знак. Истец в том деле просит привлечь Симачева соответчиком, разбирательство не окончено.
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РоссияБританские Виргинские островаМоскваДенис Симачев
 
 
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