Верховный суд поддержал отказ в аннулировании бренда Denis Simachеv

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд отказался пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу о товарном знаке Denis Simachеv.

Суд не нашел оснований для пересмотра дела на основании кассационной жалобы дизайнера Дениса Симачева.

Суды установили, что Симачев оформил согласие на использование имени и фамилии в качестве товарного знака, и усмотрели в его действиях признаки злоупотребления правом.

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИП), две инстанции которого отказались аннулировать по иску дизайнера Дениса Симачева товарный знак Denis Simachеv, принадлежащий компании Couture Tech Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу Симачева , не обнаружила оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

Спорный бренд был зарегистрирован в 2003 году компанией ООО "Денис Симачев" для широкого перечня товаров и услуг всех 42 классов. В 2013 году исключительное право на этот знак перешло к нынешнему правообладателю Couture Tech. Симачев просил прекратить правовую охрану бренда для всех товаров и услуг вследствие его неиспользования правообладателем.

Первая инстанция СИПа в феврале отклонила иск. Президиум суда в апреле отклонил и первую кассационную жалобу истца на это решение. Суды, в частности, установили, что Симачев оформил у нотариуса согласие на использование имени и фамилии в качестве наименования общества и в качестве товарного знака, и усмотрели в его действиях по отмене регистрации бренда признаки злоупотребления правом.