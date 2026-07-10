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Сибига устроил истерику после внезапной новости о России - РИА Новости, 10.07.2026
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11:52 10.07.2026 (обновлено: 17:49 10.07.2026)
Сибига устроил истерику после внезапной новости о России

Сибига раскритиковал возможное принятие смягченного пакета санкций против России

© REUTERS / Lee Jin-manАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Lee Jin-man
Андрей Сибига. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал возможное принятие смягченного пакета санкций против России.
  • Министр подчеркнул, что давление на Москву должно усиливаться.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал возможное принятие смягченного пакета санкций против России.

"Я не знаю, что такое "смягченные", я знаю, что такое действенные санкции", — цитирует его издание "Цензор.Нет".
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Министр добавил, что давление на Россию должно усиливаться.

В пятницу Euractiv сообщил, что представители стран — членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник передать его министрам иностранных дел, "при этом в значительной степени лишив предлагаемый пакет мер его наиболее сильных элементов".

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций.
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