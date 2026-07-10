Сибига устроил истерику после внезапной новости о России

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал возможное принятие смягченного пакета санкций против России. "Я не знаю, что такое "смягченные", я знаю, что такое действенные санкции", — цитирует его издание "Цензор.Нет".

Министр добавил, что давление на Россию должно усиливаться.



В пятницу Euractiv сообщил, что представители стран — членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник передать его министрам иностранных дел, "при этом в значительной степени лишив предлагаемый пакет мер его наиболее сильных элементов".



В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций.