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Депутат Госдумы прокомментировал слова Рютте о России - РИА Новости, 10.07.2026
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15:06 10.07.2026
Депутат Госдумы прокомментировал слова Рютте о России

Шеремет считает слова Рютте о России оправданием агрессии НАТО

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой безопасности стран Запада.
  • Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что подобными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Называя Россию долгосрочной угрозой безопасности стран Запада, генсек НАТО Марк Рютте оправдывает агрессию альянса, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО.
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"Подобными несуразными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО. Им нужно выдумать врага и кого-то обвинить, чтобы выглядеть белыми и пушистыми для населения западных стран", - сказал Шеремет.
Он напомнил, что именно НАТО на протяжении последних десятилетий, несмотря на предостережения России, расширялась на Восток, подбираясь к границам России.
"Такие как Рютте пытаются выдать себя защитниками западных стран, запугивая местное население выдуманным врагом. Но по факту именно они разожгли военный конфликт на Украине, подпитывая оружием и деньгами киевский режим", - обратил внимание Шеремет.
Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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