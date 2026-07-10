Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой безопасности стран Запада.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что подобными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Называя Россию долгосрочной угрозой безопасности стран Запада, генсек НАТО Марк Рютте оправдывает агрессию альянса, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО.

"Подобными несуразными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО. Им нужно выдумать врага и кого-то обвинить, чтобы выглядеть белыми и пушистыми для населения западных стран", - сказал Шеремет.

Он напомнил, что именно НАТО на протяжении последних десятилетий, несмотря на предостережения России, расширялась на Восток, подбираясь к границам России.

"Такие как Рютте пытаются выдать себя защитниками западных стран, запугивая местное население выдуманным врагом. Но по факту именно они разожгли военный конфликт на Украине, подпитывая оружием и деньгами киевский режим", - обратил внимание Шеремет.

Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы "представляет долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.