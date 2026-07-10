Рейтинг@Mail.ru
Врач развеял миф о пользе шепота при больном горле - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 10.07.2026
Врач развеял миф о пользе шепота при больном горле

Отоларинголог Рудин: шепот при больном горле травмирует голосовые складки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтоларинголог
Отоларинголог - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отоларинголог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шепот при больном горле оказывает травматичное воздействие на голосовые складки, заставляя их тереться друг о друга, рассказал врач-отоларинголог, фониатр Лев Рудин.
  • При осиплости, кашле или боли в горле лучше молчать, а если нужно что-то сказать — говорить обычным голосом.
  • Молоко при простуде усиливает образование слизи, а алкоголь вредит голосу, тормозя кору головного мозга и ухудшая самоконтроль.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шепот при больном горле травмирует голосовые складки, заставляя их тереться друг о друга, рассказал врач-отоларинголог, фониатр Лев Рудин.
"Еще одно частое заблуждение, что при боли в горле нужно говорить шепотом. На самом деле тихий разговор оказывает травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают тереться друг о друга, а это приводит к еще большим проблемам", - сказал Рудин NEWS.ru.
Треска с сыром и помидорами, запеченная в духовке - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Врач назвала продукт, который может заранее укрепить иммунитет к осени
Вчера, 05:37
По словам врача, при осиплости, кашле или боли в горле лучше всего вообще молчать, а если сказать что-то необходимо, то стоит говорить обычным голосом.
Также Рудин опроверг мнение о пользе молока при простуде: оно усиливает образование слизи, которая становится питательной средой для микробов, и он считает такое лечение сомнительным.
Кроме того, специалист предостерег от употребления алкоголя: он может дать кратковременный эффект, но из-за воздействия на мозг и потери самоконтроля в итоге только вредит голосу.
"Но главное, что алкоголь тормозит кору головного мозга и растормаживает подкорковые структуры. Из-за этого самоконтроль ухудшается, вплоть до полной потери. И конечно, ничего хорошего для голоса в этом нет", - пояснил Рудин.
Девушка под кондиционером - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Врач рассказал, почему от кондиционера может заболеть горло
10 июня, 14:07
 
Здоровье - ОбществоЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала