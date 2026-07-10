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Семин объяснил, чем его удивляют Аргентина и Месси на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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Футбол
 
12:17 10.07.2026 (обновлено: 12:25 10.07.2026)
Семин объяснил, чем его удивляют Аргентина и Месси на ЧМ-2026

Семин: Месси в одиночку может принести победу сборной Аргентины

© AP Photo / Mike StewartЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Mike Stewart
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин отметил проблемы в обороне у сборной Аргентины на чемпионате мира.
  • По его мнению, Лионель Месси горит желанием выиграть второе золото подряд и способен в одиночку предрешить исход матча.
  • На текущем турнире Месси забил восемь мячей в пяти матчах.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что у аргентинцев удивляют проблемы в обороне на чемпионате мира, но лидер команды Лионель Месси горит желанием выиграть второе золото подряд и способен в одиночку предрешить исход матча.
Аргентинцы - действующие чемпионы мира, в 2022 году в финале они победили французов в серии пенальти (3:3, 4:2). На текущем турнире Месси забил восемь мячей в пяти матчах. Аргентинцы в ночь на воскресенье в четвертьфинале чемпионата мира встретятся с командой Швейцарии.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
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"Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды – как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей", - сказал Семин.
"А если он будет получать достаточно много передач, особенно перед штрафной площадкой соперников, то, конечно, он сделает результат игры. И сил у него до конца чемпионата мира точно хватит. Потому что он любит футбол и, самое важное, очень хочет, чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира второй раз подряд", - подчеркнул собеседник агентства.
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ФутболЮрий СеминЧМ по футболу 2026Лионель МессиШвейцарияАргентина
 
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