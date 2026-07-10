Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин отметил проблемы в обороне у сборной Аргентины на чемпионате мира.

По его мнению, Лионель Месси горит желанием выиграть второе золото подряд и способен в одиночку предрешить исход матча.

На текущем турнире Месси забил восемь мячей в пяти матчах.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что у аргентинцев удивляют проблемы в обороне на чемпионате мира, но лидер команды Лионель Месси горит желанием выиграть второе золото подряд и способен в одиночку предрешить исход матча.

Аргентинцы - действующие чемпионы мира, в 2022 году в финале они победили французов в серии пенальти (3:3, 4:2). На текущем турнире Месси забил восемь мячей в пяти матчах. Аргентинцы в ночь на воскресенье в четвертьфинале чемпионата мира встретятся с командой Швейцарии

"Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды – как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей", - сказал Семин.