Семин объяснил, чем его удивляют Аргентина и Месси на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин отметил проблемы в обороне у сборной Аргентины на чемпионате мира.
- По его мнению, Лионель Месси горит желанием выиграть второе золото подряд и способен в одиночку предрешить исход матча.
- На текущем турнире Месси забил восемь мячей в пяти матчах.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что у аргентинцев удивляют проблемы в обороне на чемпионате мира, но лидер команды Лионель Месси горит желанием выиграть второе золото подряд и способен в одиночку предрешить исход матча.
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
79’ • Кристиан Ромеро
83’ • Лионель Месси
90’ • Энцо Фернандес
15’ • Яссер Ибрагим
67’ • Мостафа Зико
"Удивительно, как на этом чемпионате мира сборная Аргентины играет с такими пробелами в обороне. У них есть много хороших защитников, и обычно они очень грамотно и слаженно действуют в таких моментах. Но сегодня основная задача противоположной команды – как все сделать так, чтобы Месси получал от партнеров как можно меньше мячей", - сказал Семин.
"А если он будет получать достаточно много передач, особенно перед штрафной площадкой соперников, то, конечно, он сделает результат игры. И сил у него до конца чемпионата мира точно хватит. Потому что он любит футбол и, самое важное, очень хочет, чтобы сборная Аргентины стала чемпионом мира второй раз подряд", - подчеркнул собеседник агентства.
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